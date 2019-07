Sommercamps bei WeXelerate bieten buntes Programm für Kids

Den ganzen Sommer über können Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren an den DaVinciLab- und GameChanger-Sommercamps bei WeXelerate teilnehmen. Das Programm richtet sich dabei an Programmierfreudige und Sportbegeisterte.

GameChanger- und DaVinciLab Sommercamps bei WeXelerate

"IT- und Medienkompetenz sind heute die wichtigsten Faktoren für das Lernen und die Teilhabe an der modernen Gesellschaft. In unseren Kursen und Feriencamps lernen die Kinder den kritischen und bewussten Umgang mit Medien und Mediengestaltung. Sie erfahren, wie sie Probleme lösen können und trauen sich, Neues auszuprobieren. Und das alles in einer spielerischen Art und Weise“, so Anna Gawin, Gründerin und Geschäftsführerin von DaVinciLab.