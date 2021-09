Sommer-Bilanz der ÖAMTC-Pannenhelfer: Über 40.000 Einsätze in Wien

Die Pannenhilfe des ÖAMTC zieht eine starke Sommerbilanz. Allein in Wien wurden die "Gelben Engel" über 40.000 Mal zu Hilfe gerufen.

Nach dem "Corona-Jahr 2020" waren die Pannenhelfer des ÖAMTC in den Sommermonaten 2021 wieder sehr häufig im Einsatz: Genau 182.083 Mal half der Mobilitätsclub österreichweit in den Monaten Juni, Juli und August seinen Mitgliedern.

Im Sommer durchschnittlich 1.980 Einsätze pro Tag

Das Team der Pannenhilfe wurde im Sommer 2021 (1. Juni bis 31. August) österreichweit im Schnitt etwa 1.980 Mal pro Tag gerufen, nur knapp weniger als 2019 (2.000) - vor der Pandemie - und deutlich mehr als noch im Vorjahr (1.900). Einsatzreichster Tag war der 21. Juni mit 2.308 Pannenhilfen. Am meisten war im Monat Juli los, als 61.820 Mitglieder eine Panne hatten.

Pannenhelfer in Wien am öftesten angefordert

Häufigste Pannenursache ist die Batterie

In über 27 Prozent der Pannen war die Batterie leer, in knapp 24 Prozent der Fälle gab es Probleme mit dem Motor bzw. Motormanagement. Mit rund zehn Prozent an dritter Stelle der häufigsten Einsatzgründe stehen die Reifen.