Somalischer Kulturverein in Wien 15 brannte: Polizei ermittelt

Nach einem Brand am Samstag in einem somalischen Kulturverein in Wien-Fünfhaus ermittelt nun die Polizei. Brandstiftung "steht im Raum".

Die Polizei hat nach einem Feuer am Samstag bei einem somalischen Kulturverein in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung "steht im Raum", hieß es seitens der Exekutive am Dienstag. "Wir ermitteln aber in alle Richtungen."

"Wegen Corona war der Verein seit Monaten geschlossen", schrieb Mireille Ngosso (SPÖ), Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Innere Stadt, auf Twitter. "Während Ramadan besuchen viele Menschen regelmäßig das Gebäude." In sozialen Netzwerken wurden Fotos der ausgebrannten Räumlichkeiten geteilt.