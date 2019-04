Solotänzer der Wiener Ballettakademie äußern sich zu Vorwürfen: "Keine Übergriffe erlebt"

Nach den schweren Vorwürfen, dass es in der Ballettakademie der Wiener Staatsoper zu Gewalt und Missbrauch kam, äußern sich nun die Ersten Solotänzer und behaupten, "keine Übergriffe" erlebt zu haben.

Die Ersten Solotänzer an der Wiener Staatsoper, Natascha Mair und Jakob Feyferlik, haben gemeinsam die Ballettakademie absolviert. Im Gegensatz zu anderen medial kolportierten Missständen wurden sie dabei korrekt behandelt. “Es gab bei uns keine Übergriffe, keine sexuellen, keine physischen und auch keine psychischen”, versicherte Mair der APA. Dennoch sei psychologische Betreuung wichtig.

Dass die Ausbildung an der Ballettakademie sehr hart ist, stellten die Solotänzer nicht in Abrede. “Das ist Hochleistungssport, es geht um Ballett auf internationalem Niveau und nicht um ein Hobby”, sagte Feyferlik. Das medial gezeichnete Bild sei aber falsch. “Meine Mutter hat mich jetzt gefragt, ob sie sich Vorwürfe machen muss, dass sie mich da nicht rausgenommen hat. Das muss sie natürlich nicht, das ist völliger Unsinn”, so Feyferlik. Er wurde etwa vom Lehrpersonal durchwegs “sehr gefördert”.