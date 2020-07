Solidaritätsprämien-Modell des AMS wenig genutzt

2019 wurden insgesamt 389 Personen über das Solidaritätsprämien-Modell des AMS gefördert. Es entstanden Kosten von 3,24 Mio. Euro.

389 Personen gefördert

Die Wirtschaftskammer pocht auf die Freiwilligkeit des Modells. "Somit ist auch eine generelle oder verpflichtende Anwendung des Solidarititätsprämienmodells weder vereinbart noch kommt sie für die Wirtschaft auch nur im Ansatz infrage", so WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf am Donnerstag in einer Aussendung. Wenn man öffentliche Gelder in die Hand nehme, "dann bitte nicht um Arbeit zu reduzieren, sondern um Arbeit zu schaffen", so Kopf.