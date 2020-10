Soldaten griffen 17 Afghanen in Niederösterreich auf

Das Bundesheer hat am Freitag 17 Afghanen als illegale Grenzgänger in Niederösterreich aufgegriffen.

Der Aufgriff fand um 22.45 Uhr im Ortsgebiet Berg im Bezirk Bruck an der Leitha statt. Die 17 Personen wurden durch die 2. Jägerkompanie des Jägerbataillons 8 aus Salzburg gemeinsam mit der Polizei aufgegriffen. Die illegalen Migranten befanden sich in einem Kastenwagen, erfuhr die APA am Samstag aus Bundesheer-Kreisen.