Soldat von Hunden getötet: Untersuchungskommission eingesetzt

Die Untersuchungen im Fall des Hundeführers, der in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt tot aufgefunden worden war, laufen auf Hochtouren.

Kommission zur Untersuchung des Todesfalls

Zudem wurde in Vormittagsstunden des 14. November - unmittelbar nach dem Fund des 31-Jährigen - ein Lokalaugenschein durchgeführt, bei dem der technische Zustand der Hundezwingeranlage geprüft wurde. Wie das Ministerium in einer Aussendung berichtete, wurden dabei keine Mängel festgestellt.

Befragung aller Personen, die mit den Hunden zusammengearbeitet haben

Anwalt bittet um Wahrung der Privatsphäre

Der Rechtsanwalt der Familie des getöteten Hundeführers meldete sich mittlerweile auch zu Wort. Der Advokat, der von den Eltern und der Schwester des Verstorbenen beauftragt wurde, bat in einer schriftlichen Mitteilung die Medien darum, "Diskretion zu wahren und die Privatsphäre seiner Mandaten zu achten". In der Causa solle ausschließlich mit ihm Kontakt aufgenommen werden. In dem Schreiben hieß es weiter, dass die Familie ein "ehrliches und lückenlos transparent geführtes Ermittlungsverfahren" wünscht. Jeder noch so "unbedeutende Beweis" solle aufgenommen, "jede Spur verfolgt und allenfalls fehlende Kontroll- und Überwachungsmechanismen aufgedeckt werden".