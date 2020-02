Soldat in Kaserne von Hunden getötet: Bissspuren von beiden Hunden gefunden

Nach der tödlichen Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne sind am Mittwoch Inhalte des DNA-Gutachtens bekannt geworden.

"Bissspuren konnten beiden Hunden ("Hati" und "Ragna", Anm.) zugeordnet werden", wurde Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, in einem Onlinebericht der "Salzburger Nachrichten" zitiert.

Für die APA war der Behördensprecher am Mittwochnachmittag vorerst nicht erreichbar. Am Dienstag wurde auf Anfrage mitgeteilt, dass die Ergebnisse des DNA-Gutachtens noch nicht vorliegen würden.

Ermittlungen gegen Verdächtige

Am Personenkreis, gegen den ermittelt wird, änderte sich laut dem Medienbericht vorerst nichts. Als verdächtig galten weiter der für die Tiere zuständige Hundeführer und "Verantwortliche des Bundesheers, die nicht konkret ausgeforscht sind". Nachgegangen wird dem Verdacht der grob fahrlässigen Tötung sowie der Gefährdung der körperlichen Sicherheit seitens des Bundesheeres wurde bisher davon ausgegangen, dass "'Hati' eher zugebissen hat", sagte Sprecher Michael Bauer am Mittwochnachmittag zur APA. Dass das DNA-Gutachten nun zu einem anderen Ergebnis kommt, werde seitens des Heeres "zur Kenntnis genommen".

Bissspuren von beiden Hunden gefunden

31-jähriger Soldat wurde am 14. November tot aufgefunden

Der 31-jährige Soldat wurde am 14. November des Vorjahres kurz vor 2.00 Uhr tot aufgefunden. Der Oberwachtmeister des Jagdkommandos aus dem Bezirk Mödling war unter anderem für Auslauf und Fütterung der Tiere zuständig gewesen. Er war am Vortag gegen 16.00 Uhr zur Zwingeranlage aufgebrochen, um fünf Hunde in der Kaserne zu betreuen.