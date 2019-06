SoHo Simmering mit eigenem Wagen bei EuroPride 2019 dabei

Bei der Vorbereitung ist die Bildstrecke "We are Pride" entstanden.

Bei der Vorbereitung ist die Bildstrecke "We are Pride" entstanden. ©Victoria Posch

Am Samstag geht die Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße über die Bühne. Die SoHo Simmering wird mit dem Simmeringer Gärtner Franz Müllner gemeinsam im Wagen #43 gegen die Fahrtrichtung einmal rund um Ring und Kai fahren.

SoHo Simmering: "We are Pride"

"Sowohl in bunter, schriller und schräger Aufmachung, als auch in ganz normaler Alltagskleidung, mit cooler Musik und viel Spaß demonstrieren wir für Akzeptanz und Gleichstellung sowie gegen Diskriminierung und Homophobie von LGBTI Personen. Denn Homosexualität lässt sich grundsätzlich weder vom äußeren Erscheinungsbild noch von Kleidung ableiten", so die Sprecherin der SoHo Simmering Isabella Willrader. Die Teilnahme an der Regenbogenparade soll eine Verbindung von ausgelassenem Feiern und politischem Statement sein.

In der Vorbereitung zur Regenbogenparade ist unter anderem die Bilderserie "We are Pride" entstanden. Unter den mitfeiernden Gästen beim Wagen #43 werden unter anderem der Simmeringer Spitzenkandidat für die Nationalratswahl Harald Troch und die Wiener Gemeinderätin Birgit Jischa erwartet.

Simmering: Frei zu lieben soll nicht in Frage gestellt werden

"Liebe, Toleranz, Akzeptanz sind im 11. Bezirk ein Thema dank der SoHo Simmering. Diese setzt ein starkes Zeichen bei der EuroPride am Samstag, den 15. Juni. Ich bin stolz, dass so ein klares Signal von Freunden aus Simmering gesetzt wird. Frei zu leben und zu lieben soll auch Simmering nicht mehr in Frage gestellt werden", so Troch.