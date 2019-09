Sohn in Wien-Donaustadt niedergestochen: Kein versuchter Mord

Am Donnerstag musste sich ein 52-Jähriger vor dem Wiener Landesgericht verantworten, der seinen Sohn mit einem Klappmesser neidergestochen haben soll. Er wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Weil er laut Anklage einen seiner fünf Söhne mit einem Klappmesser umbringen wollte, hat sich ein 52-jähriger Familienvater am Donnerstag wegen versuchten Mordes am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Die Geschworenen verwarfen die Anklage, der Mann wurde einstimmig wegen schwerer Körperverletzung schuldig erkannt und zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Zweieinhalb Jahre Haft: Urteil nicht rechtskräftig



Wien-Donaustadt: Sohn mit Klappmesser lebensgefährlich verletzt

Der Angeklagte hatte am 11. April 2019 vor seinem Wohnhaus in der Hartlebengasse in Wien-Donaustadt auf seinen zweitältesten Sohn eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt. Der 28-Jährige galt als Heißsporn und "schwarzes Schaf der Familie". Im Unterschied zu seinen Brüdern hatte er die Schule abgebrochen und ging keiner geregelten Beschäftigung nach. Der Vater musste ihm sogar die Hochzeit finanzieren. Als die Schwiegertochter schwanger wurde, häuften sich seine ehelichen, aus finanziellen Engpässen resultierenden Probleme. Der 28-Jährige war spielsüchtig, wenn er verlor, zertrümmerte er das Mobiliar in seiner Wohnung und verprügelte seine Frau. Drei Mal musste ihm sein Vater neue Möbel kaufen, nachdem der rabiate Sohn sie zu Kleinholz geschlagen hatte.