Söhne wollten verprügelter Mutter helfen: Vater jagte sie mit Messer in Wien-Favoriten

Am Samstag eskalierte ein Familienstreit in Wien-Favoriten. Weil seine Söhne ihn wegen der Attacke auf seine Ehefrau zur Rede stellen wollten, zuckte ein 48-Jähriger komplett aus und griff zum Küchenmesser. Die wilde Szene verlagerte sich sogar auf die Straße.

Ein 19- und ein 24-Jähriger suchten am 9. September in einer Wohnung in der Troststraße in Wien-Favoriten das Gespräch mit ihrem Vater (48 Jahre, StA.: Österreich), nachdem dieser am Vortag seine Ehefrau bzw. deren Mutter mit einem Faustschlag im Gesicht verletzte. Laut Polizei wurde zu diesem Vorfall bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Tatverdächtigen sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.