Sobotka über Stimmungslage im Land besorgt

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zeigt sich über die Stimmungslage im Land besorgt und warnt vor dem Missbrauch des Versammlungsrechts.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich in eher ungewöhnlicher Manier am Vorabend der von der FPÖ einberufenen Nationalratssondersitzung zu Wort gemeldet. "Lassen wir nicht zu, dass unsere Demokratie durch eine 'Emokratie' ersetzt wird, in der nicht Fakten und Sachlichkeit, sondern einzig Emotionen und Stimmungsbilder entscheidend sind", sagte er in einem Statement angesichts der Stimmungslage im Land in Zusammenhang mit der andauernden Corona-Pandemie.