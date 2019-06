Sobotka ist Spitzenkandidat der ÖVP NÖ bei NR-Wahl

Die ÖVP NÖ will im Herbst "einen einzigen Wahlkampf für Sebastian Kurz" führen, deswegen werde es keinen Vorzugsstimmen-Wahlkampf in der Partei geben. Auf Rang eins der Landesliste findet sich Wolfgang Sobotka.

Die niederösterreichische ÖVP hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl im September gekürt. Die Entscheidung sei im Parteivorstand einstimmig getroffen worden, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montag in einer Pressekonferenz mit. Von einem Vorzugsstimmen-Wahlkampf werde diesmal "ausnahmsweise abgesehen", betonte die Chefin der VPNÖ.

NÖ: Sobotka geht als ÖVP-Spitzenkandidat ins Rennen

"Ich bin fest der Meinung, dass es in schwierigen und herausfordernden Situationen erfahrene Persönlichkeiten braucht", sagte Mikl-Leitner zur Wahl von Sobotka auf Rang eins der Landesliste. Der ehemalige Innenminister sei "verwurzelt in Niederösterreich und vernetzt in ganz Österreich" und führe "mit ruhiger Hand und sehr viel Sensibilität" das Parlament.