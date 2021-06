Sobotka: Balkan-Urlaub wird heuer "gut klappen"

Nationalratspräsident Sobotka ist sich sicher, dass der Balkan-Urlaub 2021 kein Problem darstellen wird. Mit seinem serbischen Amtskollegen Dacic gab es Gespräche über die Anerkennung von Impfzertifikaten.

Österreicher mit Westbalkan-Bezug müssen im Sommer kein schlechtes Gewissen bei Familienbesuchen oder Urlauben in der Region haben. "Ich bin mir sicher, dass das gut klappen wird", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im APA-Interview. In Serbien seien nämlich schon viele Menschen "durchgeimpft", so Sobotka. Sein serbischer Amtskollege Ivica Dacic äußerte die Hoffnung, dass Österreich seine Grenzen auch möglichst bald für Geimpfte aus Serbien öffnen werde.

Sobotka empfing Dacic

Sobotka empfing Dacic am Freitag zu einem Besuch in Wien. Der serbische Parlamentspräsident betonte, dass in seinem Land "der Impfprozess sehr fortgeschritten" sei. In dem Land mit sieben Millionen Einwohnern hätten bereits 2,5 Millionen Menschen beide Impfdosen erhalten. "Wir sind auf dem Weg zur Vollimmunisierung und hoffen, dass wir bald die Beschränkungen vollkommen aufheben können", berichtete Dacic.