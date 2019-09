So wollen die NEOS die Bürgerbeiteiligung bei Wahlen erhöhen

Die NEOS wollen mehr Bürgerbeteiligung bei Wahlen und haben am Mittwoch bei einer Pressekonferenz entsprechende Vorschläge gemacht.

Zum einen sollen in Österreich lebende EU-Bürger passiv und aktiv an allen Wahlen teilnehmen dürfen. Das soll ein erster Schritt zu einer Unionsbürgerschaft sein, erklärte die Europaabgeordnete Claudia Gamon bei einer Pressekonferenz mit Vizeklubchef Niki Scherak.

"Die Ausweitung des Wahlrechts wäre ein fundamentaler Schritt in Richtung mehr Demokratie und einer tieferen Union in Europa. Wir werden in der nächsten Periode entsprechende Anträge einbringen", sagte Gamon.