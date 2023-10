So wird Halloween für Haustiere nicht zum Horror

Mit Halloween in Sicht sind die Regale mit lustig-gruseligen Accessoires gefüllt. Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe gibt hilfreiche Tipps, um sicherzustellen, dass dieses Fest für Haustiere nicht zu einem realen Alptraum wird, und bittet Hundebesitzer und Katzenbesitzer um besondere Vorsicht.

Denn vor allem bei Hunden kann Halloween massiven Stress auslösen. „Wenn es ständig läutet und dann noch seltsam aussehende, laute Kinder vor der Tür stehen, werden viele Hunde unruhig oder gar ängstlich", erinnert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler an eigene Erfahrungen. Das kann man leicht vermeiden, indem man Hunde am Abend des 31. Oktober nicht in den Eingangsbereich lässt. „Nicht nur zum Schutz Ihres Tieres oder der Kinder, sondern auch weil die Süßigkeiten für Ihre Lieblinge alles andere als gesund sind und von Hunden gern stibitzt und - oft samt der Verpackung - verschlungen werden.“