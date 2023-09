So will der Dschungel Wien 2023/24 experimentieren

Der Dschungel Wien startet am 23. September in seine neue Saison.

Den Auftakt macht "Wind" von der Freien Gruppe makemake produktionen (ab 5 Jahren). Das Schauspiel soll das unsichtbare Element, das in den Straßen von Wien so gerne pfeift, durch Bewegung sichtbar und in der Musik hörbar machen. Am gleichen Abend wird mit dem Duett "Obstacles in our Sky" (ab 15 Jahren) von Choreografin Johanna Heusser und dem Performer Jesse Inman eine Produktion in Deutsch und Englisch angeboten. Bewaffnet mit einer riesigen Discokugel, einem Globus und Orangen, setzen sich die beiden auf humorvolle Art und Weise mit der Astrologie als kultureller Praxis auseinander. "Es ist eine Mischung aus Musical, persönlichem Theater und Tanz", sagte Heusser. "Wir gehen auch sehr offen mit unseren Emotionen um, und ich würde hoffe, dass das Mut macht."