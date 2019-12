So viel Strom wird an den Feiertagen in Wien verbraucht

An den Feiertagen wird in Wiener Haushalten mehr Strom verbraucht, insgesamt geht der Energieverbauch jedoch zurück.

Mehr Strombedarf: Von der "Ganslspitze" zum Feiertagseffekt

Hochgerechnet bedeutet das für die rund drei Millionen Haushalte in Österreich ein Plus von mehr als 90 Millionen Kilowattstunden - nur für den Heiligen Abend und die beiden Weihnachtsfeiertage. Besonders für den Einsatz der Festtagsbeleuchtung gilt deshalb: alte Lichterketten gegen energiesparende LED-Lichter tauschen, Zeitschaltuhren einsetzen und vor allem nicht übertreiben.

Was sich heute als Feiertagseffekt in den Statistiken zeigt, war früher noch markanter: In den 50er und 60er Jahren verzeichneten die Wiener Gaswerke am Stefanitag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr die höchste stündliche Abgabe des gesamten Jahres. Diese Verbrauchsspitze pünktlich zum Festtagsbraten nannte man "Ganslspitze".