"So treiben wir den Winter aus": Konzert im Bezirksmuseum Wien-Liesing

Unter dem Motto "Winter vertreiben wir so" findet am Freitag, dem 23. Februar, im Festsaal des Bezirksmuseums Wien-Liesing in der Canavesegasse 24 ein Konzert statt.

Das Projekt "winterherz" wurde von erfahrenen Musiker*innen ins Leben gerufen, die am 23. Februar ab 19.00 Uhr im Bezirksmuseum Wien-Liesing ein Programm präsentieren, das die Sehnsucht nach dem Frühling widerspiegelt.

Anmeldungen für Konzert in Bezirksmuseum Wien-Liesing ab sofort möglich

Bei dem Konzert im Bezirksmuseum Wien-Liesing werden drei Mitglieder der Fantasy-Folk-Gruppe "Ballycotton" und ein Perkussion-Spieler verschiedene Lieder und instrumentale Stücke aus unterschiedlichen Zeiten und Regionen interpretieren. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos, jedoch werden Spenden für das Bezirksmuseum Wien-Liesing gerne entgegengenommen. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung werden ab sofort von den ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen telefonisch unter der Nummer 0664/18 78 487 oder per Mail an bm1230@bezirksmuseum.at entgegengenommen.

Mit sanften und harten Klängen feiern Christina Gaismeier, Peter Beinhofer, Robert Polsterer und Pat Feldner den Abschied und Neuanfang. Das "winterherz" setzt auf erdige und wilde Rhythmen. Das Bezirksmuseum Wien-Liesing wird von der erfahrenen Geschichtswissenschaftlerin Heide Liebhart geleitet, die die Gäste vor dem Konzert begrüßt und eine Einführung gibt. Informationen zu den Öffnungszeiten, einer festen Ausstellung über die Geschichte von Liesing, der aktuellen Sonderausstellung im Bezirksmuseum und weiteren Details finden Sie hier.