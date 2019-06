So teuer ist eine Campingnacht in Österreich

In Österreich liegen die Kosten für eine Campingnacht im oberen Drittel im Europa-Vergleich. Viele Plätze allerdings weisen eine Top-Ausstattung vor.

Die Kosten für eine Campingnacht liegen in Österreich um Europa-Vergleich im oberen Drittel. Das geht aus einer Auswertung der Preise von 23.000 europäischen Campingplätzen durch das Reise- und Buchungsportal www.camping.info hervor. "Im Preis-Leistungs-Vergleich zählen die Campingplätze in Österreich auf jeden Fall zu den europäischen Spitzenreitern", betonte Geschäftsführer Maximilien Möhrle.

29,28 Euro kostete eine Campingnacht in Österreich

In Österreich legt man für eine Campingnacht 29,28 Euro hin. Aber viele Plätze hier seien ausgezeichnet ausgestattet: "Sie bieten viel Komfort und zusätzlich ein umfangreiches Freizeitprogramm", wurde Möhrle am Dienstag in einer Aussendung zitiert. 19 Campingplätze aus Österreich befinden sich demnach in den Top 100 des jährlich vergebenen Camping.info Award. 2018 freuten die heimischen Campingplatzbetreiber über 6.949.638 Nächtigungen (plus 8,5 Prozent). Das sei der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1974, berichtete das Portal.