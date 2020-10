So spart man mit dem Wiener Reparaturbon Geld bei Reparaturen

Mitte September startete still und heimlich der Wiener Reparaturbon - das kleine Schwesterchen des Wiener Gastrogutscheins. Wer ein kaputtes Gerät reparieren muss, kriegt damit bis zu 100 Euro rückerstattet.

"Ich freue mich über das außerordentliche Interesse am Wiener Reparaturbon, es ist großartig, dass so viele Menschen unser Angebot schon in den ersten Tagen der Pilotphase in Anspruch angenommen haben und kaputte Dinge lieber reparieren lassen wollen, anstatt sie wegzuschmeißen", bedankt sich Initiatorin Umweltstadträtin Ulli Sima für das Interesse der Wienerinnen und Wiener. Der Wiener Reparaturbon ist für drei Jahre konzipiert, es stehen bis 2023 insgesamt 1,6 Mio. Euro zur Verfügung. "Aufgrund der großen Nachfrage werden wir aufstocken, konkret werden wir nun die nächste Tranche vorziehen, so können alle ihren Reparaturbon auch jetzt weiterhin herunterladen und ihre kaputten Geräte reparieren lassen", so Sima.