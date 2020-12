So sollten Medien mit Angst und Verschwörungstheorien umgehen

Angst und Verschwörungstheorien sind derzeit sehr aktuell. Wie Medien damit umgehen sollten, wurde am Montag diskutiert.

Damit, wie Medien Angst und Verschwörungstheorien begegnen können, haben sich am Montagnachmittag zwei ORF-"Dialogforen" auseinandergesetzt. "Information richtig dosiert und aufbereitet ist das beste Anti-Angst-Mittel", zeigte sich etwa Journalistin und Autorin Petra Ramsauer überzeugt. Das komplette Ignorieren von Nachrichten sei keine Lösung.

Berichte über Terroranschläge als Balanceakt

Allerdings sei die Berichterstattung über Terroranschläge immer ein Balanceakt. "Es ist schon sehr lange bekannt, dass Terror nur mit Medien passiert", sagte Ramsauer. Der Islamische Staat habe das Zusammenspiel von Terror und Medien perfide perfektioniert. Am wichtigsten ist ihrer Ansicht nach, dass der Name des Täters nicht genannt wird. "Wenn der Name nicht erscheint, nimmt es ihm und anderen, die das nachmachen möchten, das Gefühl, ich kann ein Held werden."