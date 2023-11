Der "So schmeckt Niederösterreich" eröffnet am 1. Dezember 2023 im Palais NÖ in Wien.

"So schmeckt Niederösterreich" Adventmarkt öffnet am 1. Dezember

Am 1. und 2. Dezember lädt die Kulinarik-Initiative zum Jubiläums-Adventmarkt ins Ambiente des Palais Niederösterreich in der Herrengasse 13 in der Wiener Innenstadt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf freuen sich auf das 15-Jahr-Jubiläum und laden zum "So schmeckt Niederösterreich" Adventmarkt in der Wiencer City.

900 ausstellende Betriebe, 1700 Musikanten und 300.000 Besucher waren in den 15 Jahren des "So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkt dabei. Bei freiem Eintritt können sich auch heuer wieder die Gäste von den über 60 Ausstellern verwöhnen lassen. Neben Schmankerln aus allen vier Vierteln gibt es Kunsthandwerk, Chöre und Bläser sowie eine Backstube für Kinder. Der Programmhöhepunkt ist die Feierstunde am Freitag, den 1. Dezember um 15 Uhr im Innenhof des Palais NÖ. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stv. Stephan Pernkopf und Probst Anton Wolfgang Höslinger vom Stift Klosterneuburg werden den Jubiläumsadventmarkt gemeinsam mit Stargast Marc Pircher eröffnen. Im Anschluss stimmt Marc Pircher musikalisch auf den Advent ein.

Adventmarkt feiert 15. Jubiläum

Der Adventmarkt im Palais NÖ erfreut sich vieler wiederkehrender Besucherinnen und Besucher. "So schmeckt Niederösterreich" nimmt das zum Anlass und möchte zum Jubiläum von Herzen Danke sagen. Am Freitag werden rund um die Eröffnung um 15 Uhr kleine Lebkuchenherzen an die Gäste verteilt.

Im Rahmen des Adventmarktes veranstaltet "So schmeckt Niederösterreich" ein vorweihnachtliches Gewinnspiel. Einfach auf www.soschmecktnoe.at Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück einen Urlaub, Wirtshaus-Gutscheine oder eine Niederösterreich-CARD im Gesamtwert von über 400 Euro gewinnen.

Details zum "So schmeckt Niederösterreich" Adventmarkt

Der Adventmarkt im Palais NÖ, Herrengasse 13, 1010 Wien, ist am Freitag, 1. Dezember bis Samstag, 2. Dezember von 10-21 Uhr geöffnet. Die feierliche Eröffnung findet am Freitag um 15 Uhr statt.