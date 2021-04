So schädlich ist andauernder Lärm

Ob Baustellenlärm oder Verkehr: Jeder fünfte Europäer leidet unter Lärmbelastung. Dass andauernder Lärm auch schädlich für die allgemeine Gesundheit ist, gilt als bewiesen. Oft merken Betroffene das Problem aber gar nicht.

Jeder fünfte Europäer leidet laut Europäischer Umweltagentur unter gesundheitsgefährdender Lärmbelastung. Im Jahr 2050 könnte laut Weltgesundheitsorganisation WHO jeder vierte Mensch ein Hörproblem haben. "Wer eine durchgängige Geräuschkulisse gewöhnt ist, bemerkt das Problem oft gar nicht mehr oder ist sich unsicher, ob sie eine Gefahr darstellt", warnte Josef Riegler von der Bundesinnung der Hörakustiker am Montag anlässlich des Tags gegen den Lärm am 28. April (Mittwoch).