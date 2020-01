So hilft das "Neunerhaus" in Wien Obdachlosen auf die Beine

Das "Neunerhaus" in Wien beschreitet andere Wege, um Obdachlosen wieder Perspektiven zu geben. Sie bekommen zunächst eine Wohnung, erst danach wird versucht, sie wieder in einen geregelten Alltag zu integrieren.

"Housing first" nennt sich die Idee, mit der die Sozialorganisation "Neunerhaus" Obdachlosen in Wien unter die Arme greifen will. Das Konzept stammt eigentlich aus Amerika und ist einfach erklärt: Obdachlose erhalten zunächst eine Wohnung, dann wird das restliche Leben geordnet.