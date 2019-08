So hat Wien bei der Nationalratswahl 2017 gewählt

Im Herbst steht die Neuwahl auf dem Programm. Doch wie hat Wien bei der letzten Nationalratswahl im Jahr 2017 gewählt? hier finden Sie alle Ergebnisse in den einzelnen Bezirken.

Wien zählte bei der Nationalratswahl 2017 zu einem jener beiden Bundesländer, in denen die SPÖ als stärkste Kraft abschnitt. Auch das Burgenland blieb bei der Wahl "rot". Das Gesamt-Österreich-Ergebnis ging bekanntlich mit 31,5 Prozent an die ÖVP, danach SPÖ (26,9 Prozent), FPÖ (26 Prozent), NEOS (5,3 Prozent), PILZ (4,4 Prozent)

Die Nationalratswahl-Ergebnisse 2017 der Wiener Bezirke im Detail

Im Folgenden die Ergebnisse der 23 Wiener Gemeindebezirke bei der Nationalratswahl 2017. In welchen Bezirken sich das Wahlverhalten besonders verändert hat, sehen Sie in den Grafiken.

Auch in Wien-Leopoldstadt setzt sich der Trend fort. SPÖ, ÖVP und Liste Pilz zählen zu den Gewinnern der Nationalratswahl 2017, die Grünen verloren massiv (13,64 Prozentpunkte) an Stimmen.

Auch in Wien-Landstraße wanderten viele Wähle von den Grünen ab, SPÖ, ÖVP und Liste Pilz gewannen dazu

Mehr als 10 Prozentpunkte gewann die SPÖ in Wien-Wieden dazu. Die Grünen stürzten um mehr als 17 Prozentpunkte ab.

In Wien-Margareten konnten die SPÖ und die Liste Pilz am meisten dazugewinnen. Die Grünen - zuvor drittstärkste Kraft - verloren bei der NR-Wahl 2018 knapp 16 Prozentpunkte

Der zuvor "grüne Bezirk" Wien-Mariahilf änderte bei der Wahl im Jahr 2017 seine Farbe. Statt den Grünen befand sich die SPÖ mit 35,29 Prozent an der ersten Stelle.

In Wien-Alsergrund zeigt sich ein ähnliches Bild. Während die Grünen Stimmen verloren, konnten SPÖ, ÖVP und Pilz massiv stimmen gewinnen.

In Wien-Favoriten verlor die SPÖ bei der Nationalratswahl 2017 zwar Stimmen, bleibt allerdings die stärkste Kraft. ÖVP, FPÖ und Pilz gewannen Stimmen hinzu.

In Wien-Simmering konnte die FPÖ den Abstand auf die SPÖ verkürzen, auch die ÖVP legte zu, während Grüne und NEOS Stimmen verloren.

In Wien-Meidling wanderten viele Wähler zur ÖVP ab. Grüne und NEOS mussten Stimmen abgeben.

In Wien-Hietzing setzte sich bei der Nationalratswahl 2017 die ÖVP klar als stärkste Kraft ab. Auch SPÖ und FPÖ konnten zulegen.

In Wien-Penzing verloren vor allem die Grünen massiv an stimmen. Die SPÖ blieb mit 32,53 Prozent stärkste Kraft.

Mehr als 38 Prozent der Stimmberechtigten wählten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus bei der letzten Nationalratswahl im herbst 2017 die SPÖ. Die Frünen verloren auch hier massiv (13,3 Prozentpunkte).

In Wien-Ottakring konnte die FPÖ die ÖVP überholen, die SPÖ blieb mit knapp 37 Prozent die stärkste Kraft.

Mehr als 32 Prozenz der Bewohner in Wien-Hernals wählten die SPÖ, die Grünen mussten Einbußen von 12.65 Prozentpunkten hinnehmen. Auch hier legte die Liste Pilz mit mehr als 8 Prozent ordentlich zu

in Wien-Währing blieb die ÖVP knapp vor der SPÖ die stimmenstärkste Partei. Die Grünen brachten es hier nur auf 9,63 Prozent.

Die ÖVP löste die SPÖ in Wien-Döbling bei der Nationalratswahl 2017 als stimmenstärkste Kraft ab. Auch hier verloren Grüne und NEOS stimmen.

Während die SPÖ in Wien-Floridsdorf stimmen verlore, konnten ÖVP und FPÖ zulegen. Die Grünen kamen bei diesem Wahlgang nur noch auf 3,13 Prozent der Stimmen.

Trotz Verlust blieb die SPÖ in Wien-Donaustadt die stärkste Partei, während die ÖVP mehr als neun Prozentpunkte zulegen konnte.

In Wien-Liesing verloren die Grünen ebenfalls massiv an Stimmen, die ÖVP konnte am meisten zulegen, blieb allerdings hinter dier SPÖ und FPÖ zurück.