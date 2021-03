So geht gesunde Ernährung: Alltags-Mythen im Check

Schließt Käse den Magen? Ist Salat wirklich immer gesund? Und wieviel Wahrheitsgehalt steckt hinter "One apple a day"? Prof. Hademar Bankhofer beantwortet Fragen, die man sich in puncto Ernährung immer wieder stellt.

Darf man Spinat aufwärmen?

Bankhofer: "In früheren Zeiten war das besonders heikel. Das Problem allerdings war nicht das Aufwärmen, sondern das Aufbewahren, weil es keinen Kühlschrank gab. Der Spinat war oft schon verdorben, ehe man ihn aufwärmte. Doch auch heute ist eher davon abzuraten. Die Spinatblätter können aus der Erde Nitrate oder Nitrite enthalten. Sie würden beim Aufwärmen in krebserregende Nitrosamine umgewandelt werden. Wer dieser Gefahr aus dem Weg gehen will, sollte Spinat immer nur frisch zubereitet essen."

Täglich ein Frühstücks-Ei, ist das ungesund?

Salatgurke aufs Brot oder als Salat - mit oder ohne Schale?

Sie empfehlen gern Radieschen? Warum?

Schließt Käse wirklich den Magen?

"Das ist tatsächlich so. Käse enthält verschiedene Fettsäuren, die im Dünndarm die Ausschüttung hormonähnlicher Substanzen bewirken. Eine dieser Substanzen, das Enterogastron, hemmt die Bewegung des Magens und schließt dessen Ausgang. Die Folge: Die Magenentleerung wird erheblich verzögert. Das Sättigungsgefühl wird gefördert und hält lange an."

Butter oder Margarine - was ist gesünder?

Was hilft am besten gegen eine Knoblauch-Fahne?

Darf man nur noch Vollkornbrot essen oder darf's auch mal ein Weißmehl-Baguette sein?

"Natürlich kann man auch Weißmehl-Produkte essen. Eine jüngste Studie am Institut für Ernährungswissenschaft in Potsdam-Rehbrücke hat ergeben: Wenn man regelmäßig etwa die Hälfte der Kohlenhydrate aus Vollkorn konsumiert, kann man bereits das Risiko für Diabetes Typ 2 um 47 Prozent senken. Außerdem: Wenn man gern eine Semmel mit Butter und Marmelade genießt, sollte man besser eine weiße Semmel nehmen. Die Randschichten des vollen Kornes vertragen sich nicht mit dem vielen Zucker der Konfitüre. Es entstehen Substanzen, welche die Magenschleimhaut angreifen und zu Verdauungsbeschwerden führen können."

Welcher Snack zwischendurch im Büro macht munter, aber nicht dick?

One apple a day - genügt das oder muss man mehr Obst essen?

"Der Spruch gilt schon lange nicht mehr, weil wir in unserer Zeit mehr Vitalstoffe gegen Umweltbelastungen benötigen. Außerdem macht ein Apfel Appetit. Internationale Ernährungsfachleute empfehlen 2 Mal täglich Obst in allen Farben, jeweils, was in eine Hand hineingeht. 3 Mal täglich sollte es Gemüse ein. So kommt man auf die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation: 5 Mal täglich Obst und Gemüse."