So bleibt Ihr Weihnachtsfest harmonisch: Zehn Tipps

Auch wenn sich Familien Harmonie wünschen: Oft verwandelt sich das Familientreffen zum Weihnachtsfest in ein Pulverfass. Mit diesen zehn Tipps bleibt ihr Heiliger Abend harmonisch.

Emotionen lassen sich nicht per Knopfdruck abstellen - und was das ganze Jahr über nicht funktioniert, kann zu Weihnachten auch nicht klappen. Hinzu kommen heuer Belastungen wie die Teuerungen und die Energiekrise, die sich zusätzlich auf das Nervenkostüm auswirken - eine herausfordernde Zeit für Kinder, Jugendliche und deren Eltern.

Zehn Tipps wie Ihr Weihnachtsfest heuer harmonisch bleibt

Auch bei Notrufnummer 147 von Rat auf Draht herrscht rund um die die Weihnachtszeit Hochbetrieb. Die Beratungsgespräche werden länger, die Themen intensiver, weiß Birgit Satke, Leiterin von 147: "Wir gehen davon aus, dass es auch heuer in der Weihnachtszeit zu einem verstärkten Aufkommen an Beratungen kommen wird. Die Feiertage bergen ein besonders hohes Konfliktpotenzial. Nicht immer läuft alles so, wie man sich das wünscht und nicht selten endet der Weihnachtsabend mit Stress, Diskussionen und Streit."