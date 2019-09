Smartphone spitzt Problem mit "Gaffern" weiter zu

Schaulustige gefährden das Leben anderer. Der ÖAMTC appelliert deswegen erneut an Passanten, im Ernstfall nicht zum sensationsgeilen "Gaffer" zu werden.

Immer wieder wird von Schaulustigen berichtet, die Einsatzkräfte bei Unfällen behindern. Das Smartphone spitzt die Situation weiter zu. "Ein beeindruckendes Foto, ein aufregendes Video – einige Schaulustige erkennen in ihrer Sensationslust die Grenzen nicht mehr. Sie dringen in den Gefahrenbereich vor und behindern damit die lebenswichtige Arbeit der Helfer", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.

Schaulust kann im Ernstfall tödlich enden

"Gaffern" droht Geldstrafe und sogar Gefängnis

Vorbeischleichendes Fahren provoziert Auffahrunfälle

"Je mehr zuschauen, umso 'geschützter' fühlen sich Gaffer". Seidenberger appelliert an Passanten: "Wenn man selbst als Erstversorger oder als Unfallzeuge nicht mehr helfen kann, weil Einsatzkräfte übernommen haben, sollte man den Unfallort verlassen. Auch sollte man sich fragen, ob man selbst als Verunfallter in solch einer Ausnahmesituation von Fremden fotografiert oder gefilmt werden möchte."

Schaulustige Autolenker provozieren zudem durch ihr "Vorbeischleichen" Staus – oftmals auch in der Gegenrichtung – und erhöhen die Unfallgefahr wegen drohender Auffahrunfälle. Die ÖAMTC-Expertin rät daher: "Fährt man an einer bereits laufenden Rettungsaktion vorbei, sollte man ohne drastische Verzögerung weiterfahren – so handelt man in dem Moment am sinnvollsten für alle Beteiligten."