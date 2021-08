Smartphone-Markt: Xiaomi landet vor Apple auf Platz 2

Der chinesische Hersteller Xiaomi verdrängt Apple dank einer hohen Nachfrage in Lateinamerika und Afrika erstmals von Platz 2 am Smartphone-Markt.

Chinas Xiaomi verstößt Apple bei Smartphones von Platz zwei

Im zweiten Quartal habe Xiaomi den iPhone-Konzern Apple vom zweiten Platz verdrängt, teilte Canalys mit. Xiaomi sei vor allem dank einer hohen Nachfrage in Lateinamerika und Afrika auf einen Marktanteil von 17 Prozent gekommen, was einem Plus von drei Prozent zum Vorquartal entspreche.