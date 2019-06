Smarter Becherhalter "Fanclip" für Fußballfans

Manchmal gibt es Dinge, die man nicht braucht, bevor man sie gesehen hat. Der Fanclip des gleichnamigen Tiroler Unternehmens ist wohl eines dieser besonderen Gegenstände

Besucher von Sportevents und Konzerten kommen mitunter in eine unpraktische Situation. Kaum haben sie ein Getränk erworben, gibt es womöglich ein Tor ihres Teams zu bejubeln oder den Lieblingssong ihrer Band zu beklatschen – kein leichtes Unterfangen mit einem vollen Becher in der Hand. Abhilfe schafft das Tiroler Unternehmen Fanclip mit einem gleichnamigen mobilen Becherhalter. Das geschützte System passt in jede Hosentasche und lässt sich problemlos an Stangen, Vordersitzen oder auch am eigenen Hosenbund anbringen. Für Stadionbetreiber, Veranstalter, Klubs und Caterer ergibt sich damit eine Vielzahl von Möglichkeiten – dank eines integrierten NFC-Chips bis hin zum vernetzten Stadion.