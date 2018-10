Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer: Kritik und Trailer zum Film

Das animierte Abenteuer "Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer" stellt die Yeti-Legende einfach auf den Kopf. Jetzt fürchten sich haarige Monster vor "Smallfoot"-Menschen, die aus Sicht der Bigfoots eigentlich nur ein Mythos sind. Doch plötzlich tauchen die Kleinfüßigen in der eisigen Bergwelt auf, und die Yetis sind besorgt.

Die Grundidee von “Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer” ist originell: Der Trickfilm spielt mit der Angst vor Yetis, Bigfoots und anderen haarigen Monstern, die in entlegenen Wäldern und Bergen hausen – und stellt dieses Bild von der großfüßigen Gefahr völlig auf den Kopf. Denn jetzt sind es animierte Yetis, die sich vor den Kleinfüßigen, den “Smallfoot”-Menschen, fürchten. Ab Freitag im Kino.

Smallfoot: Kurzinhalt zum Film

Der junge, weiß-zottelige Migo, der in einem Dorf voller Yetis hoch über den Wolken auf einer Bergspitze lebt, hält “Smallfoots” für eine furchterregende Legende. Bis er zufällig einen Kleinfüßigen an einem Fallschirm entdeckt, der nach einem Flugzeugcrash aus dem Himmel im Schnee landete. Weder sein Vater glaubt ihm, noch der Dorfälteste Steinhüter, der die in Stein gehauenen Yeti-Gesetze verwaltet. Das Volk der Riesen lebt abgeschieden nach strengen Regeln, Menschenwesen gilt es um jeden Preis zu vermeiden.