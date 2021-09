Slowenien führt 3G-Regel für Öffis und Shoppen ein

Slowenien verschärft ab Mittwoch die 3G-Regel: So wird man künftig auch für den Zutritt in Einkaufszentren oder die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmittel den Nachweis vorlegen müssen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist.

"Nur eine konsequente Einhaltung der 3G-Regel wird uns in diesem Moment das Funktionieren der Gesellschaft und des Gesundheitssystems ermöglichen", sagte der Gesundheits-Staatssekretär Franc Vindisar am Montag bei einer Pressekonferenz. Schon bisher galt die 3G-Regel in der Gastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen, Kulturveranstaltungen, in Sportstätten sowie auch für nicht dringliche Arztbesuche. Die neue Verordnung, die am Samstag beschlossen wurde, weitet diese auf weite Teile des öffentlichen Lebens aus, etwa für den Eintritt in Bank- oder Postfilialen und auch beim Bezahlen an der Tankstelle.