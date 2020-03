Slowenen können nicht nach Österreich reisen

Für Slowenen ergibt sich momentan das Problem, dass sie für die Einreise nach Österreich ein Gesundheitszeugnis brauchen. Dieses Zeugnis wird in Slowenien aber nicht ausgestellt.

Der Leiter des Konsulardienstes im slowenischen Außenministerium, Andrej Ster, hat am Montag auf Probleme wegen der Grenzregelung verwiesen, wonach die Einreise von Slowenien nach Österreich nur mit einem ärztlichen Zeugnis möglich ist. "Es ist sinnlos einem Menschen zu sagen, er muss das Zeugnis vorlegen, weil er dieses nicht bekommen kann", sagte Ster laut Internetportal "rtvslo.si".

Gesunde Slowenen werden nicht untersucht

In Slowenien können Menschen ohne Krankheitssymptome nicht den von Österreich geforderten Test auf SARS-CoV-2 machen lassen. "Man kann nicht zum Arzt gehen und sagen, untersucht mich und stellt mit ein Zeugnis aus, weil ich meinen Verwandten in Österreich besuchen möchte", sagte Ster laut Internetportal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. "Man wird Sie ablehnen, weil nur jene untersucht werden, für die es medizinische Indikationen gibt. Sie sehen aber gesund aus. Und deshalb können Sie nicht nach Österreich, man wird Sie an der Grenze abweisen, weil Sie kein Zeugnis haben", fügte er hinzu.