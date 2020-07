Slowakischer Außenminister Korčok auf Antrittsbesuch in Wien

Der slowakische Außenminister Ivan Korčok ist am Donnerstag auf Antrittsbesuch in Wien. Er trifft hier Außenminister Schallenberg.

Grenzen zwischen Slowakei und Österreich seit 5. Juni offen

Korčok, der vor diesem Amt slowakischer Botschafter in den USA war, befand sich bei der Angelobung der Regierung Matovičs Ende März noch in Washington. Er wurde aufgrund der Coronakrise bei einer Rückholaktion von Österreich repatriiert und musste danach 14 Tage in Quarantäne. Mitte Juni nahm er auf Einladung Schallenbergs an einem Ministertreffen mit seinen Amtskollegen aus Tschechien, Ungarn und Slowenien in Wien teil.