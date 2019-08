Slowakin trat Polizisten am Wiener Praterstern

Eine 50-jährige Slowakin mischte sich am Freitag am Wiener Praterstern in eine Amtshandlung ein und verletzte dabei einen Polizisten am Knie. Die Frau befindet sich in Haft.

Auf das Alkoholverbot aufmerksam gemacht

Die Beamten hatten kurz nach 20.00 Uhr zwei Männer, die Bier getrunken hatten, auf das Alkoholverbot am Praterstern aufmerksam gemacht. Während diese die Anweisung befolgten, das Getränk auszuleeren, mischte sich die Slowakin so lange ein, bis die Festnahme ausgesprochen wurde. Gegen diese wehrte sich die 50-Jährige mit einem Tritt, durch den sie den Meniskus des Polizisten verletzte. Die Frau befindet sich in Haft und wird sich wegen diverser Delikte verantworten müssen.