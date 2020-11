Slowakei setzt Österreich auf Liste der roten Corona-Risikoländer

Die Slowakei hat seit Montag nicht mehr nur Wien, Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich als Risikoregionen eingestuft, sondern ganz Österreich auf die Liste der "roten" Corona-Risikoländer gesetzt, auf der sich auch Ungarn, Tschechien und Polen wiederfinden. Innenminister Roman Mikulec teilte laut Nachrichtenagentur TASR die Entscheidung des Krisenstabs (UKS) mit.

Demnächst ist geplant, Antigen-Schnelltests an ausgewählten Grenzübergängen durchzuführen. Laut Ministerpräsident Igor Matovic soll an 10 bis 12 Übergängen bei der Einreise in die Slowakei verpflichtend getestet und nächste Woche damit begonnen werden. Pendler müssten sich dagegen nur alle zwei Wochen einem Antigentest unterziehen.