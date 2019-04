SKN St. Pölten gegen Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria hat in der Fußball-Bundesliga mit einem Last-Minute-Sieg den Abwärtstrend zumindest vorübergehend gestoppt. Das sind die Stimmen nach dem Spiel SKN St. Pölten gegen Austria Wien.

Die Violetten feierten am Sonntag mit einem 2:1 (0:1) in St. Pölten den ersten Sieg in der Meistergruppe. Die Austria löste damit die Niederösterreicher auf Rang fünf ab und meldete sich im Kampf um einen Europacup-Platz zurück.