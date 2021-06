Skizzen geklaut: Wiener Künstler bietet 15.000 Euro Belohnung

Dem Wiener Künstler Marcin Glod wurde letzte Woche in der S-Bahn ein Koffer gestohlen. Darin enthalten: Skizzen und Ideen im Wert von 135.000 Euro. Dem Finder bietet er nun einen großzügigen Finderlohn.

Am Rückweg einer Geschäftsreise in die Schweiz wurde dem 27-jährigen Künstler vergangenen Freitag am S-Bahnhof Wien-Landstraße sein Koffer gestohlen. Neben Markenbrillen und -Taschen waren darin auch Skizzen im Wert von 135.000 Euro aufbewahrt. Eine Anfrage im Fundbüro blieb ohne Erfolg.