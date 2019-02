Skiunfälle auf der Piste: Das sind die rechtlichen Folgen

Während der Wintermonate kommt es immer wieder zu schweren Skiunfällen. Alleine in der Wintersaison 2017/18 gab es 1.542 Einsätz auf der Piste. Doch Fahrerflucht und rücksichtsloses Rasen werden strafrechtlich geahndet.

Nach einem Skiunfall ist schnelle und richtige Hilfe notwendig. “Helfen ist für jedermann – das betrifft sowohl Unfallbeteiligte als auch Zeugen – Pflicht. Unterlassene Hilfeleistung wird auch auf der Piste mit einer Strafe geahndet”, macht die ÖAMTC-Juristin aufmerksam. Helfen bedeutet in erster Linie: Stehenbleiben, die Lage begutachten und einschätzen und entweder selbst helfen oder Hilfe organisieren. Genau wie im Straßenverkehr sollte außerdem die Unfallstelle abgesichert werden.

“Am besten benutzt man Ski oder Stöcke, die man etwas weiter oben auf der Piste überkreuzt in den Schnee steckt. Damit sind Ski- und Snowboardfahrer gewarnt und können rechtzeitig ausweichen”, erklärt die ÖAMTC-Expertin.

In der Regel werden zur Klärung der Schuldfrage die FIS-Regeln herangezogen. “Wer die Details der Regeln nicht im Kopf hat, sollte auf jeden Fall besonders vorsichtig und nicht zu schnell fahren und auf andere, vor allem langsamere, Wintersportler Rücksicht nehmen”, erklärt die ÖAMTC-Expertin. Sollte dennoch ein anderer Skisportler bei einer Kollision verletzt werden, so wird in der Regel eine sogenannte “diversionelle Erledigung” angeboten.