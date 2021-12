Skigebiete in Kärnten starten in die Wintersaison

Die Kärntner Seilbahnen sperren nun der Reihe nach auf. Auf die Herausforderungen durch Corona sei man eingestellt.

Am Mölltaler Gletscher sind die Lifte bereits in Betrieb, die Gerlitze folgt am Freitag, am Wochenende machen einige kleinere Skiorte auf, Bad Kleinkirchheim und die Turrach warten bis zum 8., das Nassfeld bis 11. Dezember, am Dreiländereck und am Ankogel geht es am 18. Dezember los, ebenso am Falkert und am Weißensee.