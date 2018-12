Skifahren ohne Schnee auf der Hohe-Wand-Wiese in Wien

Auch ohne Schnee kann man in Wien in den Weihnachtsferien Skifahren - und zwar auf der Hohe-Wand-Wiese in Penzing.

Auf der Hohe-Wand-Wiese in Wien-Penzing sind ab sofort wieder Kinder-Skikurse und Einzelkurse für Erwachsene gestartet. Dank speziellen Kunststoffmatten kann dort auch bei milden Temperaturen und schneefreier Wiese etwas Winterstimmung aufkommen.

Bei den Kindern und Eltern kommt die sogenannte Dry-Slope-Anlage gut an. Dass man nicht auf echtem Schnee fahren kann, stört dabei nicht. Vor allem zum Üben für die Kleinen bietet sich das Angebot der Hohe-Wand-Wiese an. Die Piste soll demnächst jedenfalls noch erweitert werden.