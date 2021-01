"Ski you later": Bestattung Wien beweist erneut schwarzen Humor

Auch in Corona-Zeiten hat die Bestattung Wien ihren makabren Humor nicht verloren. Das aktuelle Facebook-Posting ist ein Seitenhieb auf die Skigebiete des Landes.

Die Bestattung Wien ist für ihren makabren Humor durchaus bekannt - auch in Corona-Zeiten. Wie zum Beweis veröffentlichte das stadteigene Unternehmen am Samstag auf der Facebook-Seite des dazugehörigen Bestattungsmuseums die schwarz hinterlegte Botschaft: "Ski you later." Darüber war der sachdienliche Hinweis zu lesen: "Das Virus kommt nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit der Seilbahn."