Der Skateboardfahrer schoss in Wien-Floridsdorf mit einer Schreckschusswaffe.

Skateboardfahrer in Wien mit Waffe unterwegs

Am Samstagvormittag sorgte ein Skateboardfahrer in Wien-Floridsdorf an der Oberen alten Donau für Aufregung, nachdem er mehrmals mit einer Schreckschusspistole schoss.

Da ein Skateboardfahrer an der Oben alten Donau in Wien-Floridsdorf mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse abgegeben haben soll, wurde am Samstagvormittag die Polizei alarmiert.

LPD Wien

Skateboardfahrer schoss mit Waffe und wurde angezeigt

Die Beamten konnten den 40-jährigen österreichischen Staatsbürger anhalten. Der Mann war über den gesamten Zeitraum der Amtshandlung derartig aggressiv, sodass er nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen festgenommen wurde.

In einer Sporttasche wurden eine Schreckschusspistole und Munition sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weiters muss er mit diversen verwaltungsrechtlichen Anzeigen rechnen.