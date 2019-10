Sitzplan im Nationalrat steht fest: Wer sitzt neben wem?

Nicht nur in der Schule sondern auch im Nationalrat stellt sich im Herbst die Frage: Wer sitzt neben wem? Laut Präsidiale werden dabei alle Parteien mindestens einen Sitz in der begehrten ersten Reihe haben.

Die Präsidiale hat sich am Mittwoch auf den Sitzplan im künftigen Nationalrat verständigt. Demnach werden alle Fraktionen einen Platz in der ersten Reihe haben. Dem Plenum vorsitzen dürfte weiter Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). VP-Klubchef August Wöginger geht davon aus, dass das Klubpräsidium der ÖVP den Amtsinhaber wieder für die Funktion vorschlagen wird.

ÖVP in der ersten Reihe

Was die Verteilung der Plätze im Sitzungssaal angeht, wird die ÖVP den meisten Raum in Reihe eins erhalten, nämlich sechs oder sieben Plätze. Das hängt davon ab, ob Philippa Strache ihr Mandat annimmt. Ist das der Fall, wird sie unabhängige Abgeordnete und der Volkspartei stehen sieben Plätze zu. Verzichtet Strache und kommt so ein Freiheitlicher zum Zug, erhält die FPÖ einen dritten Platz in Reihe eins und die ÖVP muss sich mit sechs begnügen.