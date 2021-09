Sima will besetzte Lobau-Baustelle nicht räumen lassen

Die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima will die besetzte Baustelle der Stadtstraße nicht räumen lassen und setzt auf Dialog. Es gebe aber keinen Plan B, Sima hält weiterhin am Bau fest.

Die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) will die Besetzung der Baustelle für die Stadtstraße in der Wiener Donaustadt nicht mittels Räumung beenden. Das hat sie am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats betont. Diese Strategie würde zu noch stärkerer Polarisierung führen, befand sie. Derzeit campieren Klimaaktivisten unter anderem im Bereich der Hausfeldstraße.