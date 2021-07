Sima warnt vor Aus für Nordost-Umfahrung

Ulli Sima hat am Montag davor gewarnt, die geplante Verlängerung der Nordost-Umfahrung nicht umzusetzen. Damit würde auch ein Aus für die Stadtentwicklung miteinher gehen.

Planungen für Bauprojekt bis Herbst gestoppt

Dass Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) das Bauprogramm der Asfinag evaluieren lässt und damit die Planung für diese Vorhaben zumindest bis Herbst gestoppt sind, hat zuletzt für aufgeregte Debatten gesorgt. In deren Zentrum stand - einmal mehr - die umstrittene Wiener Außenringautobahn. Was die Evaluierung konkret bedeutet, ist zwar noch offen, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte bei einem Stopp vorsorglich aber bereits juristische Schritte an.

Stadtentwicklungsprojekte stehen auf der Kippe

SP-Stadträtin Sima verwies heute auf einen Aspekt, der indirekt ebenfalls mit dem Großprojekt zusammenhängt. Stadtentwicklungsprojekte in der Seestadt Aspern bzw. im Bereich nördlich des neu erschlossenen Stadtteils stünden auf der Kippe, versicherten sie. "An der Stadtstraße hängen Wohnungen für 60.000 Menschen." Denn an die Umweltverträglichkeitsprüfung sehe auch eine Straßenanbindung vor, gab sie zu bedenken: "Das ist behördlich in der UVP vorgeschrieben."