Silvesternacht: Balkon brannte - weniger Einsätze der Feuerwehr in Wien

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat in der Silvesternacht ein Balkon gebrannt, eine Frau wurde von der Berufsfeuerwehr aus der verrauchten Wohnung gerettet.

Balkonbrand in der Silvesternacht in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus

Die Einsatzkräfte wurden am Neujahrstag um 0.30 Uhr in die Mareschgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Beim Eintreffen stand der Balkon des Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand, ein Übergreifen der Flammen auf die Räumlichkeiten wurde verhindert. Während ein Trupp den Brand bekämpfte, brach ein weiterer die Tür der Wohnung auf und holte die Bewohnerin ins Freie. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung wurde sie ins Spital gebracht. Die Brandursache war noch Gegenstand von Ermittlungen.