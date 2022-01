Silvesterklassiker: Wann und wo läuft "Dinner for one"?

"Dinner for one" ist für viele ein Fixtermin zu Silvester. Doch wann und wo läuft der Kurzfilm im TV? Hier gibt es die Ausstrahlungstermine des Silvesterklassikers im Überblick.

Wann und wo läuft "Dinner for one"?



"Silvester für eins" mit Joko und Klaas auf ProSieben

Was machen Joko und Klaas an Silvester? Richtig: Sie erfreuen uns mit dem Klassiker, der so nur auf ProSieben zu sehen ist: "Silvester für Eins". Am 31. Dezember um 20:15 Uhr.

"Dinner for one"-Trivia: Wie betrunken ist Butler James?

"Same procedure as every year" bedeutet für Butler James vor allem, dass er einige Male mit "Miss Sophie" anstoßen muss. Diesen Pegel haben Miss Sophie und James am Ende von "Dinner for One".