Silvesterfeuerwerk: Umweltbundesamt warnt vor Feinstaub, Müll und Verletzungsgefahr

In ca. zwei Wochen ist Weihnachten und das Silvesterfeuerwerk darf bei vielen nicht fehlen. Doch das Umweltbundesamt warnt vor Feinstaub und Müll. Auch die Verletzungsgefahr und die Lärmbelästigung sollten nicht vergessen werden.

Silvesterfeuerwerke hinterlassen hohe Feinstaubmengen und giftige Schwermetalle. Außerdem können sie durch die Lärmbelastung zu Stress bei Mensch und Tier und zu Unfällen führen, warnte das Umweltbundesamt am Mittwoch. Weniger Schmermetalle sind dagegen heuer bei einem weiteren Silvesterbrauch zu erwarten: Bleigieß-Sets, die mehr als 0,3 Prozent Blei enthalten, sind in der EU seit April verboten.

“Beim Silvesterfeuerwerk werden in Österreich durchschnittlich zehn Millionen Euro in Form von Raketen und Knallkörpern im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft geblasen”, informierte das Umweltbundesamt auf seiner Internetseite. In Nächten auf den 1. Jänner steige die Feinstaubbelastung in vielen Städten auf die höchsten Werte des ganzen Jahres.